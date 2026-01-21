پرەزيدەنت سىنىنان كەيىن اۆياكەروسين باعاسى قانشاعا ارزاندايدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلدەگى اۋەجايلاردا اۆياوتىن باعاسىن تومەندەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار تۋرالى ايتىپ بەردى.
ۇلتتىق قۇرىلتايدا مەملەكەت باسشىسى اۆياوتىن باعاسى كورشى ەلدەردەگى اۋەجايلارمەن سالىستىرعاندا تىم قىمبات ءارى باسەكەگە قابىلەتسىز ەكەنىن ايتقان ەدى.
- پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن اۋەجاي حابتارىن دامىتۋ اياسىندا اۆياوتىننىڭ ۇشاققا دايىن كۇيدەگى باعاسى تونناسى 1200 دوللاردان 940 دوللارعا دەيىن ارزانداتىلدى، ءارى ونى الداعى ۋاقىتتا 890 دوللارعا دەيىن تومەندەتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وتاندىق اۋەجايلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتىن جاقسارتۋعا جانە Air Atlanta ،Hungary Airlines ،One Air سياقتى حالىقارالىق اۆياكومپانيالاردىڭ رەيستەر سانىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
اتالعان باعىتتاعى جۇمىس جالعاسادى.
ەسكە سالا كەتسەك، پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋ ەركىندىگىن ارتتىرۋدى تاپسىردى.