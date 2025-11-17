ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:44, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ەستون سكريپكاشىسىنىڭ قازاقستاندا كونسەرتىن ۇيىمداستىرۋدى قولدادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەستونيانىڭ تانىمال سۋريپكاشىسى حانس كريستيان اۆيكتىڭ كونسەرتى ۇيىمداستىرىلادى.

    скрипка
    Фото: pexels.com

    بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريسپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.

    - مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتە وتىرىپ، ءبىز دوستىعىمىزدى ودان ءارى نىعايتا الامىز. بەلگىلى ەستون سكريپكاشىسى حانس كريستيان اۆيكتىڭ كونسەرتىن ۇيىمداستىرۋ باستاماڭىزدى قۇپتايمىن. سونداي-اق ۇلتتىق مۋزەيىمىزدە وتەتىن «Hand in Glove» اتتى كورمەنى جانە ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ەستون ادەبيەتى بۇرىشىنىڭ اشىلۋىن اسىعا كۇتەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.

    مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دا كەلەشەگى زور ەكەنىن ايتتى.

    - قازاقستاندىق ءبىرقاتار ستۋدەنت سىزدەردىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىڭىزدا كوپجاقتى دەڭگەيدە ءبىلىم الىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى.

    قازاقستان مەن ەستونيا پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىرادى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    سوڭعى جاڭالىقتار