پرەزيدەنت ەستون سكريپكاشىسىنىڭ قازاقستاندا كونسەرتىن ۇيىمداستىرۋدى قولدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەستونيانىڭ تانىمال سۋريپكاشىسى حانس كريستيان اۆيكتىڭ كونسەرتى ۇيىمداستىرىلادى.
بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريسپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتە وتىرىپ، ءبىز دوستىعىمىزدى ودان ءارى نىعايتا الامىز. بەلگىلى ەستون سكريپكاشىسى حانس كريستيان اۆيكتىڭ كونسەرتىن ۇيىمداستىرۋ باستاماڭىزدى قۇپتايمىن. سونداي-اق ۇلتتىق مۋزەيىمىزدە وتەتىن «Hand in Glove» اتتى كورمەنى جانە ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ەستون ادەبيەتى بۇرىشىنىڭ اشىلۋىن اسىعا كۇتەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دا كەلەشەگى زور ەكەنىن ايتتى.
- قازاقستاندىق ءبىرقاتار ستۋدەنت سىزدەردىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىڭىزدا كوپجاقتى دەڭگەيدە ءبىلىم الىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى.
