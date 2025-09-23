ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:32, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ساۋد ارابياسى كورولدىگىنىڭ ۇلتتىق مەيرامىنا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردىڭ جانە ءوزىنىڭ اتىنان قوس كيەنىڭ ساقشىسى، ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر- ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان ءال ساۋدتى جانە بارشا ساۋد حالقىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем
    Фото: Акорда

    - پرەزيدەنت ساۋد ارابياسى ەلىمىزدىڭ اراب الەمى مەن تاياۋ شىعىس وڭىرىندەگى سەنىمدى ءارى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ بىرىنە اينالعانىنا توقتالدى، - دەپ جازدى اقوردانىڭ رەسمي سايتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى مەن ساۋد ارابياسى تاق مۇراگەرىنىڭ جاۋاپتى قىزمەتتەرىنە تولاعاي تابىس، ساۋد حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى چەرنوگوريا پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار