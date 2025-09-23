11:32, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ساۋد ارابياسى كورولدىگىنىڭ ۇلتتىق مەيرامىنا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردىڭ جانە ءوزىنىڭ اتىنان قوس كيەنىڭ ساقشىسى، ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر- ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان ءال ساۋدتى جانە بارشا ساۋد حالقىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- پرەزيدەنت ساۋد ارابياسى ەلىمىزدىڭ اراب الەمى مەن تاياۋ شىعىس وڭىرىندەگى سەنىمدى ءارى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ بىرىنە اينالعانىنا توقتالدى، - دەپ جازدى اقوردانىڭ رەسمي سايتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى مەن ساۋد ارابياسى تاق مۇراگەرىنىڭ جاۋاپتى قىزمەتتەرىنە تولاعاي تابىس، ساۋد حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى چەرنوگوريا پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى.