پرەزيدەنت گرۋزيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى گەلا گەلادزەنى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى گرۋزيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى گەلا گەلادزەنى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قىلمىسقا قارسى كۇرەس باعىتتارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- پرەزيدەنت گرۋزيا ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەكى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ ۋاقىت تەزىنەن وتكەن تاريحي تامىرلاستىققا قۇرىلعانىنا توقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
گەلا گەلادزە قاسىم-جومارت توقايەۆقا شەتەلدىك تۋريستەردىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ بويىنشا گرۋزيالىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ اتقارىپ جاتقان جۇمىسى جونىندە مالىمەت بەردى.
قازاقستان مەن گرۋزيا ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى ۇيىمداسقان قىلمىسقا، ەسىرتكى تاسىمالداۋعا، كيبەرقىلمىسقا جانە ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەس، سونداي-اق وزىق تاجىريبەلەر الماسۋ، مامان دايارلاۋ باعىتتارىندا ءوزارا ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا نيەتتى.
كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيلي مەن پرەمەر- مينيستر يراكلي كوباحيدزەگە سالەمىن جولدادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى مەن تاق مۇراگەرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولداعان بولاتىن.