پرەزيدەنت ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك ەكولوگيالىق ءسامميتتىڭ جۇمىسىنا بەلسەنە قاتىسقانى ءۇشىن فەريدۋن سينيرليوعلىعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، بۇل پلاتفورما ورتالىق ازيا مەن كورشى ايماقتارعا ورتاق ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشۋ جولىن بىرلەسىپ ىزدەۋدى كوزدەيتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن فەريدۋن سينيرليوعلى ورنىقتى دامۋ، كليماتتىڭ تۇراقتىلىعى، سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ جانە ءوزارا ەكونوميكالىق بايلانىستى كەڭەيتۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىقتى دامىتۋعا نيەت تانىتتى.
پرەزيدەنت ەلىمىز ە ق ى ۇ- مەن بارلىق ءۇش ولشەم بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى. ۇيىممەن اراداعى سەرىكتەستىك 2010 -جىلى وتكەن ەقىۇ ءسامميتىنىڭ استانا دەكلاراتسياسى قاعفوتو: اقوردا
قاسىم- جومارت توقايەۆ ادام قۇقىقتارى، دەموكراتيا مەن زاڭ ۇستەمدىگى ۇلتتىق باسىمدىق رەتىندە قاراستىرىلاتىنىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ جولىندا اۋقىمدى ساياسي جانە ينستيتۋتسيونالدىق جاڭعىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر.
جاقىندا وتكەن رەفەرەندۋم مەن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىن جاڭارتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭ سانالادى. قولعا الىنعان رەفورمالار زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋدى، بيلىك ينستيتۋتتارىنىڭ ەسەپتىلىگىن ارتتىرۋدى جانە مەملەكەتتى باسقارۋدىڭ ورنىقتى مودەلىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
فەريدۋن سينيرليوعلى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتكە شاقىرعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، ورتالىق ازيا مەن ودان تىسقارى جەرلەردەگى كليمات جانە ەكولوگيا كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋداعى قازاقستاننىڭ رولىنە جوعارى باعا بەردى. سونىمەن قاتار باس حاتشى ەلىمىزدىڭ ۇيىم جۇمىسىنا ەرەكشە ۇلەس قوسىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.