پرەزيدەنت ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى وكىلىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى وكىلى ەدۋاردس ستيپرايستى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مارتەبەلى مەيمانعا ءىلتيپات تانىتىپ، قازاقستاننىڭ نەگىزگى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەۋروپا وداعىمەن كوپجوسپارلى ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت وسىدان 10 جىل بۇرىن قابىلدانعان كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كەلىسىم ەكى جاقتى - قارىم-قاتىناستىڭ ايتۋلى كەزەڭى دەپ سانايدى.
مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى بەلسەندى جانە كونسترۋكتيۆتى ديالوگقا جوعارى باعا بەردى.
ەدۋاردس ستيپرايس ەۋروپا وداعى قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە بەيىل ەكەنىن مالىمدەپ، ەكىجاقتى جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى ىقپالداستىقتىڭ قارقىنى ارتا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەت ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلداعان ەدى.