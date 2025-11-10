پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ماسكەۋگە جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قارالاتىن كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستى باعىتتارى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الداعى ساپارعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن جانە كەلىسسوزدەردىڭ تابىستى وتەتىنىنە سەنىمدى ەكەنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل ۇكىمەتتەرىنىڭ بەلسەندى ءارى ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا رەسەي قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا- ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىنە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمىن تاياۋ ارادا 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلگەنىن ەسكە سالدى.
پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى قازاقستان ەكونوميكاسىنا قارجى سالعان جەتەكشى ينۆەستورلاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىرعانىنا نازار اۋداردى. بىلتىر جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 4 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە كوپتەگەن رەسەيلىك كومپانيا جەمىستى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن مالىمدەدى. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى.
دەنيس مانتۋروۆ قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىق ءبىلدىرىپ، رەسەيلىك تاراپتىڭ ەكىجاقتى بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
رەسەي ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تاراپتار بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋعا بەرىك نەگىز قالاعانىن ايتىپ، ولاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن ەدى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا جوسپارلانعان مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ماسەلەسى تالقىلاندى.
قازان ايىندا قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋىندە رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاراشا ايىندا رەسەيگە جوسپارلانعان مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتقانىن مالىمدەگەن ەدى.