    10:42, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى

    استانا. قازاقپارات - 18-20-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев
    فوتو: اقوردا

    ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن، سونداي-اق جاپونيانىڭ ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان.

    بۇدان بولەك، قازاقستان پرەزيدەنتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسادى.

    ايتا كەتەيىك، جاپونيا الەمدەگى العاشقى اۆتونومدى جولاۋشىلار پارومىن ىسكە قوستى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
