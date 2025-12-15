10:42, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى
استانا. قازاقپارات - 18-20-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن، سونداي-اق جاپونيانىڭ ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان.
بۇدان بولەك، قازاقستان پرەزيدەنتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيا الەمدەگى العاشقى اۆتونومدى جولاۋشىلار پارومىن ىسكە قوستى.