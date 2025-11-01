پرەزيدەنت ەردوعان: يزرايل اشتىقتى قارۋ رەتىندە پايدالانىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايل اشتىقتى قۋاتتى جويعىش قارۋ رەتىندە پايدالانىپ وتىر، اسىرەسە بالالارعا قاتىستى. بۇل تۋرالى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ىستانبۇلدا 31-قازان، جۇما كۇنى وتكەن TRT World حالىقارالىق فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
تۇركيا باسشىسىنىڭ سوزىنشە، كوپتەگەن ماسەلەلەردىڭ شەشىلىپ جاتقانىنا قاراماستان الەمنىڭ ءتۇرلى ايماقتارىندا ادامدار ءولىپ جاتىر.
- يزرايلدە يادرولىق قارۋ مەن ەڭ قۋاتتى بومبالار بار. ولار كەز كەلگەن ۋاقىتتا گازا سەكتورىنا سوققى بەرە الادى. ەندەشە ولار قالاي كىناسىز دەپ تانىلادى؟، - دەگەن ساۋال قويدى ەردوعان.
تۇركيا باسشىسى يزرايلدىڭ اشتىقتى جويعىش قارۋ رەتىندە، اسىرەسە بالالارعا قاتىستى پايدالانىپ وتىرعانىن جەتكىزدى. وسى رەتتە ول بۇقارالىق اقپارات قۇرالىنىڭ 270 قىزمەتكەرى ءومىرىن قاۋىپگە تىگە وتىرىپ، الەمگە وندا نە بولىپ جاتقانىن وقيعا ورنىنان كورسەتۋگە تىرىسقانىن ايتتى. الايدا ولار وتىرىككە نەگىزدەلگەن يزرايل ساياساتىنىڭ كەسىرىنەن ءولتىرىلدى.
پرەزيدەنت سونىمەن قاتار گازا سەكتورىندا ءبۇتىن عيمارات قالماعانىن جەتكىزدى. مەكتەپ، اۋرۋحانادان باستاپ شىركەۋگە دەيىن ءبارى بومبالاندى.
ەردوعان حالىقارالىق ۇيىمداردى ارەكەتسىزدىگى ءۇشىن ايىپتاپ، قانتوگىستى توقتاتۋ مەن بالالاردى قورعاۋ ءۇشىن ەشقانداي ءتيىمدى شارا قولعا الىنباعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى حاماستىڭ كەلىسىم تالاپتارىن ناقتى ۇستانىپ وتىرعانىن، ال يزرايل بولسا، كەلىسىمدى بۇزىپ، زورلىق-زومبىلىقتى جالعاستىرۋعا ۇمتىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- يزرايلدىڭ سوزىندە تۇرۋ جاعىنا كەلگەندە جاعدايىنىڭ قانشالىقتى مۇشكىل ەكەنىن ءبارى بىلەدى، - دەدى تۇركيا باسشىسى.
پرەزيدەنت تۇركيانىڭ گازانى قالپىنا كەلتىرۋگە بارىنشا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- تۇركيا تەك كومەك كورسەتىپ قانا قويماي، گازانى قالپىنا كەلتىرۋگە بىلەك سىبانا كىرىسۋگە دايىن، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن تۇركيا يزرايلدى گازاداعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن ساقتاۋعا شاقىرعان بولاتىن.