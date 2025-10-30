پرەزيدەنت قىزىلوردا وبلىسىنداعى ونەر ورتالىعىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىزىلوردا وبلىسىنداعى ونەر ورتالىعىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى كورەرمەن زالىن ارالاپ كورىپ، وبلىستىق سيمفونيالىق وركەستردىڭ دايىندىق بارىسىن تاماشالادى.
مىڭ ورىنعا ارنالعان كوپ فۋنكتسيونالدى ونەر ورتالىعى بىلتىر اشىلعان. كەڭ ءارى زاماناۋي ۇلگىدەگى عيمارات قۇرىلىسىنا 3,7 ميلليارد تەڭگە جۇمسالعان. مۇندا كونتسەرتتەر، شىعارماشىلىق كەشتەرى مەن ءتۇرلى قوعامدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. ورتالىقتا بىرنەشە شىعارماشىلىق ۇجىم ورنالاسقان.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا 2022 -جىلدان بەرى وبلىستا 18 مادەنيەت نىسانى اشىلعانى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. سونىڭ ىشىندە 7 زاماناۋي «رۋحانيات» ورتالىعى، مۋزىكالىق كوللەدجدىڭ جاڭا عيماراتى، وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى مەن شالعاي ەلدى مەكەندەردە مادەنيەت ۇيلەرى سالىندى.
اكىمدىك مادەنيەت سالاسى قىزمەتكەرلەرىن باسپانامەن قامتۋ، مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە وزىق تاجىريبەنى ەنگىزۋ باعىتتارى بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت نۇرلىبەك نالىبايەۆقا ينۆەستيتسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.