ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:03, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قىزىلوردا وبلىسىنداعى ونەر ورتالىعىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىزىلوردا وبلىسىنداعى ونەر ورتالىعىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Қызылорда облысында
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى كورەرمەن زالىن ارالاپ كورىپ، وبلىستىق سيمفونيالىق وركەستردىڭ دايىندىق بارىسىن تاماشالادى.

    оркестр
    فوتو: اقوردا

    مىڭ ورىنعا ارنالعان كوپ فۋنكتسيونالدى ونەر ورتالىعى بىلتىر اشىلعان. كەڭ ءارى زاماناۋي ۇلگىدەگى عيمارات قۇرىلىسىنا 3,7 ميلليارد تەڭگە جۇمسالعان. مۇندا كونتسەرتتەر، شىعارماشىلىق كەشتەرى مەن ءتۇرلى قوعامدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. ورتالىقتا بىرنەشە شىعارماشىلىق ۇجىم ورنالاسقان.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆقا 2022 -جىلدان بەرى وبلىستا 18 مادەنيەت نىسانى اشىلعانى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. سونىڭ ىشىندە 7 زاماناۋي «رۋحانيات» ورتالىعى، مۋزىكالىق كوللەدجدىڭ جاڭا عيماراتى، وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى مەن شالعاي ەلدى مەكەندەردە مادەنيەت ۇيلەرى سالىندى.

    оркестр
    فوتو: اقوردا

    اكىمدىك مادەنيەت سالاسى قىزمەتكەرلەرىن باسپانامەن قامتۋ، مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە وزىق تاجىريبەنى ەنگىزۋ باعىتتارى بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.

    Санъат маркази
    فوتو: اقوردا

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنت نۇرلىبەك نالىبايەۆقا ينۆەستيتسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    فوتو: اقوردا
    تەگ:
    ايماق قىزىلوردا جاڭالىقتارى مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار