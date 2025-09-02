پرەزيدەنت قىتايلىق كاسىپكەرلەردى مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن شىعارۋعا قاتىسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8-وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا وراسان زور مۇمكىندىك بار ەكەنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان ەگىستىك كولەمى بويىنشا الەمدە التىنشى ورىندا تۇر. سونداي-اق بيداي ەكسپورتى بويىنشا ەڭ ءىرى 10 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. ءبىز جىل سايىن شەتەلگە ون ميلليون توننادان استام بيداي جانە ەكى ميلليون تونناعا جۋىق ۇن جەتكىزەمىز. قىتاي نارىعى ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى. قازاقستان جەرگىلىكتى نارىققا جىلىنا 2 ميلليون تونناعا دەيىن استىق ەكسپورتتاي الادى. اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋمەن قاتار، وڭدەۋ ونەركاسىبىن بىرلەسە دامىتۋ ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى. بۇل رەتتە، Dalian Group كومپانياسىنىڭ اقمولا وبلىسىندا بيدايدى تەرەڭ وڭدەيتىن كاسىپورىن قۇرۋ باستاماسىن تولىق قولدايمىز. Fufeng Group كومپانياسىنىڭ جامبىل وبلىسىنداعى جۇگەرى وڭدەۋ جوباسىن قۇپتايمىز. زاۋىت ونىمدەرى قىتاي مەن ەۋروپاعا ەكسپورتقا جىبەرىلەتىن بولادى. ءبىز قىتايلىق كاسىپكەرلەردى ورگانيكالىق جانە جوعارى ساپالى مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن شىعارۋ جۇمىسىنا بەلسەنە قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا جول اشاتىن جوبالارعا توقتالدى.