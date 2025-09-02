09:05, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى قازاق- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ سەگىزىنشى وتىرىسى الدىندا قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى، ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى باستالدى.
ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ 500 دەن اسا وكىلى، سونىڭ ىشىندە 70 تەن اسا قىتايدىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ وتىر.