    09:05, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى قازاق- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ سەگىزىنشى وتىرىسى الدىندا قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.

    фото Президента с бизнес-элитой Китая
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى، ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى باستالدى.

    ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ 500 دەن اسا وكىلى، سونىڭ ىشىندە 70 تەن اسا قىتايدىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ وتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
