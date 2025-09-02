پرەزيدەنت: قىتاي - قازاقستاننىڭ ماڭگىلىك ستراتەگيالىق سەرىكتەسى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاق- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن تانىستىردى.
مەملەكەت باسشىسى قىتاي قازاقستاننىڭ تاعدىر قوسقان تاتۋ كورشىسى، جاقىن دوسى جانە ماڭگىلىك ستراتەگيالىق سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ورتاق تاريح، تەرەڭ بايلانىس پەن ءوزارا تۇسىنىستىك -حالىقتارىمىزدى بىرىكتىرەتىن مىزعىماس قۇندىلىقتار.
- ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ءاردايىم تەرەڭ سەنىم بار، قارىم-قاتىناسىمىز قارقىندى جانە ءتيىمدى تۇردە دامۋدا. بايلانىستارىمىز جىلدان جىلعا نىعايىپ كەلەدى. سونىڭ ارقاسىندا ەلدەرىمىز بەرىك ءارى سەرپىندى ىسكەرلىك قاتىناستاردىڭ ىرگەتاسىن قالادى. قىتاي - جاھاندىق كوشباسشى مەملەكەت، قازاقستاننىڭ ءتۇرلى باعىتتاعى، سونىڭ ىشىندە ساۋدا سالاسىنداعى باستى سەرىكتەسى. بۇل - ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ ارقاسى. بىلتىر ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى 44 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل - ەكى ەل تاريحىندا بۇرىن- سوڭدى بولماعان ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ءبىراق ءبىز مۇنىمەن توقتاپ قالماۋىمىز كەرەك. سوندىقتان قىتايلىق دوستارىمىزبەن وسى قارقىندى ودان ءارى ارتتىرىپ، الداعى بەس جىلدا ءوزارا ساۋدا كولەمىن ەداۋىر ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بۇعان الەۋەتىمىز جەتەدى. مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندە ءوزارا ساياسي ەرىك-جىگەر مەن ورتاق ۇمتىلىس بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.