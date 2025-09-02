پرەزيدەنت: قىتاي بيزنەسىنىڭ وكىلدەرى ەلىمىزدەن سەنىمدى سەرىكتەستەر تابا الادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قارجى سەكتورىنداعى قازاق- قىتاي ىسكەرلىك بايلانىسىن نىعايتۋعا شاقىردى.
- «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى قازاقستانداعى تارتىمدى ينۆەستيتسيالىق ورتانىڭ بەرىك نەگىزى سانالادى. بۇل ورتالىقتا كوپتەگەن ەلدىڭ 4200 دەن استام كومپانياسى جۇمىس ىستەپ جاتىر، سولاردىڭ قاتارىندا 850 قىتاي كومپانياسى بار. قازاقستان دامۋ بانكى قىتايدىڭ جەتەكشى قارجى ينستيتۋتتارىمەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا ەۋرووبليگاتسيانى قىتاي يۋانىمەن (Dim Sum bonds) ورنالاستىرا باستادى. بۇل ورتالىق ازياداعى ءدال وسىنداي تۇڭعىش كەلىسىم بولدى. وسى وتە ماڭىزدى قادام حالىقارالىق ينۆەستورلاردىڭ قازاقستاننىڭ قارجى جۇيەسىنە سەنىمىن نىعايتا ءتۇستى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتۋعا بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالعانىن، ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا تولىق مۇمكىندىك بار ەكەنىن مالىمدەدى.
- قىتاي بيزنەسىنىڭ وكىلدەرى ەلىمىزدەن سەنىمدى سەرىكتەستەر تابا الادى. سونىمەن بىرگە ولار ايماقتاعى جانە الەمدەگى ابىروي-بەدەلىن كۇشەيتىپ، ءوسىپ-وركەندەۋدىڭ جاڭا كوزدەرىن اشا الادى. بۇل ماسەلە قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا بولادى. قۇرمەتتى قىتايلىق بيزنەس وكىلدەرى، سىزدەر قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ ىسىندە وتە ماڭىزدى ءرول اتقاراسىزدار. بۇل قول جەتكىزگەن ۋاعدالاستىقتار ەكونوميكالىق بايلانىستى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتىپ، ەلدەرىمىزدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنە تىڭ سەرپىن بەرمەك. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن. سەبەبى بۇل ماقسات-مىندەتتەر ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەسىنە ساي كەلەدى. سوندىقتان ءتيىستى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسى ەلىمىزدىڭ ەڭ جوعارى بيلىگىنىڭ نازارىندا بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ باستاماسىن قولدايتىنىمىزدى ايتتى.