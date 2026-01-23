پرەزيدەنت قىسقى وليمپيادا مەن پاراليمپياداعا قاتىساتىن سپورتشىلارعا مەملەكەتتىك تۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيە ءجۇزىنىڭ ەڭ مىقتى سپورتشىلارى باق سىنايتىن يتالياداعى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى مەن XIV قىسقى پاراليمپيادانى ايرىقشا ماڭىزدى وقيعا دەپ اتادى.
- وليمپيادا ويىندارىنا 40 قا جۋىق سپورتشىمىز قاتىسادى. ولار سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن جارىسقا تۇسەدى. ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرىنىڭ جارتىسىنان كوبى وليمپياداعا العاش رەت بارا جاتىر. جاھاندىق باسەكە سىزدەر ءۇشىن زور مۇمكىندىك ءارى ۇلكەن سىناق بولماق. قىسقى وليمپياداعا جولداما الۋ ءۇشىن سپورتشىلارىمىز كوپتەگەن بەلەستەن ءوتتى. ءتۇرلى حالىقارالىق جارىستا تابىستى ونەر كورسەتىپ، 17 التىن، 31 كۇمىس جانە 21 قولا مەدالعا يە بولدى. سونىمەن بىرگە ءبىز پاراليمپيادا ويىندارىندا ەل ابىرويىن قورعايتىن سپورتشىلارىمىزعا زور سەنىم ارتامىز. پاراليمپياداشىلاردىڭ ەرەكشە قۇلشىنىسى جانە مىقتى ەرىك-جىگەرى كوپكە ۇلگى. ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا يتاليادا وتەتىن پاراليمپيادا ويىندارىنا ازىرگە 10 ليتسەنزيا الدىق. ليتسەنزيا سانى ءالى دە كوبەيۋى مۇمكىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءتورت جىلدا ءبىر وتەتىن بايراقتى باسەكەگە قازاقستاندىق سپورتشىلار تىڭعىلىقتى دايىندالعانىنا توقتالىپ، قىسقى وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارىندا شىن مىقتىلار كۇش سىناساتىنىن ايتتى.
- ارينە، سپورتتا جەڭىستى بولجاۋ مۇمكىن ەمەس. ءبىراق سىزدەر قاتاڭ ىرىكتەۋلەردەن سۇرىنبەي ءوتىپ، قازاقستاننىڭ وليمپيادالىق قۇراماسىنا مۇشە بولدىڭىزدار. وسىنىڭ ءوزى، سىزدەردىڭ الەۋەتتەرىڭىزدى، جەڭىسكە دەگەن ۇمتىلىستارىڭىزدى تانىتادى. تاۋەلسىزدىك العان ۋاقىتتان بەرى سپورتشىلارىمىز قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا شەبەرلىك تانىتىپ، بىرنەشە مارتە جەڭىس تۇعىرىنان كورىنە ءبىلدى. ۆلاديمير سميرنوۆ، ليۋدميلا پروكاشيەۆا، ەلەنا حرۋستاليەۆا، دەنيس تەن، يۋليا گالىشيەۆا سياقتى وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنىڭ ەسىمدەرى وتاندىق سپورت تاريحىنا التىن ارىپتەرمەن جازىلدى. الەمدىك سپورتتاعى ءىرى ارەنالاردا توپ جارعان وتاندىق اتلەتتەردىڭ قۇرمەتىنە تالاي رەت ءانۇران شىرقالىپ، ەلىمىزدىڭ تۋى كوكتە جەلبىرەدى. الداعى ۋاقىتتا دا جارقىن جەڭىستەر كۇتىپ تۇرعانىنا سەنىمدىمىن. جاقىندا ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا اتاپ وتكەنىمدەي، سپورتتاعى جەتىستىكتەر تۇتاس ەلىمىزدىڭ مارتەبەسىن كوتەرىپ، جالپىۇلتتىق بىرلىكتى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازىرگى الەمدەگى بەدەلىن نىعايتادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت نامىستى قولدان بەرمەگەن سپورتشىلارىمىز تالاي باسەكەدە توپ جارىپ، ەلىمىزدىڭ مەرەيىن اسىرىپ، ناعىز جاسامپاز وتانشىلدىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءار ازاماتىمىزدىڭ جەتىستىگى - قازاقستاننىڭ جەتىستىگى. ءار سپورتشىنىڭ ابىرويى - بارشا قازاقتىڭ بەدەلى. جەڭىسكە جەتۋ ءۇشىن تالاپ پەن تاباندىلىق كەرەك. سىزدەر شەبەرلىكتەرىڭىزدى شىڭداپ، ايانباي ەڭبەك ەتتىڭىزدەر. سونىڭ ارقاسىندا ءدۇبىرلى دوداعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك الدىڭىزدار. وليمپيادا چەمپيونى بولۋ - ءار سپورتشىنىڭ ارمانى. وسى ماقساتقا ءبىر تابان جاقىن تۇرسىزدار. «ەل سەنىمى - ەرگە جۇك» دەيدى حالقىمىز. باپتارىڭىز جانە باقتارىڭىز قاتار شاۋىپ، جۇلدەمەن كەلەسىزدەر دەپ سەنەمىن. بارشا حالقىمىز سىزدەرگە جانكۇيەر، تىلەكشى بولادى. بارىڭىزگە ساتتىلىك، جەڭىس تىلەيمىن! كوك تۋىمىز ءاردايىم بيىكتە جەلبىرەي بەرسىن! - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن ۇلتتىق قۇرامانىڭ مۇشەلەرى دەنيس نيكيشا مەن اياۋلىم امرەنوۆاعا جانە قازاقستان پاراليمپيادالىق كومانداسىنىڭ مۇشەسى ەربول حاميتوۆقا تابىستادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى داۆوستا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى.