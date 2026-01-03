ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    پرەزيدەنت قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسكە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر قىلمىستىق كودەكسىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ЖПК
    فوتو: Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    بۇدان بۇرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ شەشىمدەرىن ورىنداۋ جانە زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.

     

    تەگ:
    زاڭ جانە قۇقىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
