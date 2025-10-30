ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:55, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت «قورقىت اتا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىمەن تانىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىزىلوردا وبلىسىنا ساپارى «قورقىت اتا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىمەن تانىسۋدان باستالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قزىمەتى.

    Президент «Қорқыт ата» халықаралық әуежайында
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتكە اۋەجاي قىزمەتى، ىشكى جانە حالىقارالىق اۋە رەيستەرىنە قىزمەت كورسەتۋ پروتسەسى جونىندە باياندالدى.

    مەملەكەت باسشىسىنا جولاۋشىلاردى تىركەۋ جانە تەكسەرۋ ايماقتارى، شەكارالىق-كەدەندىك باقىلاۋ پۋنكتتەرى، كۇتۋ زالى، سونداي-اق اۆتوماتتاندىرىلعان جۇك بەرۋ جۇيەسى كورسەتىلدى.

    جاڭا تەرمينال بىلتىر قاراشا ايىندا اشىلعان. جوباعا 16,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە جەكە ينۆەستيتسيا سالىندى.

    جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن ينجەنەرلىك-كوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمىن جۇرگىزۋگە 4,3 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ جۇمىس ساپارىمەن قىزىلوردا وبلىسىنا بارعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    ايماق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
