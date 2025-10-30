پرەزيدەنت «قورقىت اتا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىزىلوردا وبلىسىنا ساپارى «قورقىت اتا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىمەن تانىسۋدان باستالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قزىمەتى.
پرەزيدەنتكە اۋەجاي قىزمەتى، ىشكى جانە حالىقارالىق اۋە رەيستەرىنە قىزمەت كورسەتۋ پروتسەسى جونىندە باياندالدى.
مەملەكەت باسشىسىنا جولاۋشىلاردى تىركەۋ جانە تەكسەرۋ ايماقتارى، شەكارالىق-كەدەندىك باقىلاۋ پۋنكتتەرى، كۇتۋ زالى، سونداي-اق اۆتوماتتاندىرىلعان جۇك بەرۋ جۇيەسى كورسەتىلدى.
جاڭا تەرمينال بىلتىر قاراشا ايىندا اشىلعان. جوباعا 16,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە جەكە ينۆەستيتسيا سالىندى.
جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن ينجەنەرلىك-كوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمىن جۇرگىزۋگە 4,3 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ جۇمىس ساپارىمەن قىزىلوردا وبلىسىنا بارعانى تۋرالى جازدىق.