پرەزيدەنت قوعامدىق جۇمىسقا اتسالىسىپ جۇرگەن جاستارعا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Jasyl El ۇيىمىنىڭ بەلسەندىلەرىمەن اڭگىمەلەسىپ، قوعامدىق جۇمىسقا اتسالىسىپ جۇرگەن جاستارعا العىسىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- بارشاڭىزعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل - وتە قاجەتتى جۇمىس. ەلىمىز بەن حالقىمىز ءۇشىن كەرەك ءىس. سوندىقتان سىزدەرگە تابىس تىلەيمىن. ىستەرىڭىز ءساتتى بولسىن. ەڭ الدىمەن نيەتىمىز تازا بولۋى كەرەك. وتانىمىز ءۇشىن قىزمەت ەتۋگە ءتيىسپىز. Jasyl El ۇيىمىنىڭ جۇمىسىن قولدايمىن. جۇمىستارىڭىز وزگە جاستارعا ونەگە، ولار سىزدەردەن ۇلگى الادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت استانا قالاسىنداعى بوتانيكالىق ساياباقتا ەرىكتى جانە بەلسەندى جاستارمەن بىرگە اعاش ەكتى.