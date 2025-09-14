پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى وتباسى كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن وتباسى كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- بارشاڭىزدى وتباسى كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! بۇل - ۇلتىمىزدى مەيىرىم مەن قامقورلىق، ءوزارا قولداۋ مەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك سياقتى مىزعىماس قۇندىلىقتار اياسىندا ۇيىستىراتىن تاماشا مەرەكە. وتباسى - حالقىمىز ءۇشىن قاسيەتتى ۇعىم. ءار ادام، ەڭ الدىمەن، ءوزىنىڭ قاستەرلى شاڭىراعىندا تۇلعا رەتىندە قالىپتاسادى، ۇلگى-ونەگە الىپ، ناعىز ازاماتقا ءتان يگى قاسيەتتەردى بويىنا سىڭىرەدى. وتباسىندا كورگەن ءتالىم-تاربيەنىڭ ارقاسىندا ەلىمىزدە وتانشىل، ەڭبەكقور، ءبىلىمدى جانە مادەنيەتتى ۇرپاق ءوسىپ شىعادى. سوندىقتان ءبىز ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ حالقىمىزدىڭ سالت- ءداستۇرى مەن قازىرگى زامانداعى وزىق كوزقاراسى ۇيلەسىم تاپقان وتباسى قۇندىلىقتارىن ساقتاپ، ونى نىعايتىپ، جان-جاقتى ناسيحاتتاۋىمىز كەرەك. جارىق ءومىر سىيلاعان اتا- انالارىمىزعا زور قۇرمەتپەن قاراۋ - قاستەرلى پارىز. اسىرەسە، ايالى الاقانىمەن، اقىل-پاراساتىمەن ءاربىر ءۇيدى شۋاققا بولەيتىن انالاردىڭ ورنى ەرەكشە. «انا - جەر- انا» - ادامزات وركەنيەتىنىڭ وزەگى. ءبىز اسقار تاۋ اكەلەرىمىزدىڭ تاباندى ەڭبەگى مەن ەرەن ەرلىگىنە باس ءيىپ، ءقادىر تۇتۋىمىز كەرەك. ءار شاڭىراقتا ىرىس- ىنتىماق بولسا، ەلىمىز دە قارقىندى داميدى. بۇل - ادىلەتتى جانە قۋاتتى قازاقستان قۇرۋدىڭ اسا ماڭىزدى شارتى. سوندىقتان مەملەكەت وتباسى قۇندىلىقتارىن كەڭىنەن دارىپتەپ، انا مەن بالا قۇقىعىن قورعاۋعا ايرىقشا ءمان بەرەدى. ءار شاڭىراق باق- بەرەكەگە تولسىن! بارشا وتانداستارىمىزعا زور دەنساۋلىق، مول تابىس تىلەيمىن، - دەلىنگەن پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىندا.
