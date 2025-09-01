پرەزيدەنت: قازاقستان تەرروريزم، سەپاراتيزم جانە ەكسترەميزمگە قارسى كۇش بىرىكتىرۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى سامميتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعانى جانە تاريحى باي تيانجين قالاسىندا جىلى قارسى العانى ءۇشىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
- قۇرمەتتى شي جينپيڭ مىرزا، ءسىزدى جانە بارشا قىتايلىق دوستارىمىزدى ەلدەرىڭىزدىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا تابىستى ءتوراعالىق ەتۋىمەن قۇتتىقتايمىن. قازاقستان ش ى ۇ شەڭبەرىندەگى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى، ەكونوميكالىق ىقپالداستىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان قىتايدىڭ سارابدال ساياساتىن جوعارى باعالايدى. قىتايدىڭ جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستەگى جەڭىسىنىڭ 80 جىلدىعى جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعى سەكىلدى قوس تاريحي مەرەيتوي قارساڭىندا ءوتىپ جاتقان بۇگىنگى سامميتكە ەرەكشە ءمان بەرەمىز. بۇل ايتۋلى داتالار بارشا ادامزاتقا جەر بەتىندەگى حالىقتىڭ بەرەكەلى ءومىر سۇرۋىنە، بىرلىگى مەن ىنتىماعىن ارتتىرۋعا قىزمەت ەتۋى قاجەت. سونداي-اق تاريحي شىندىقتى بۇرمالاۋعا جول بەرمەي، وسكەلەڭ ۇرپاقتى پاتريوتيزم رۋحىندا تاربيەلەپ، شىنايى قۇندىلىقتاردى ۇستانۋعا ۇندەۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىن الەمدىك قاۋىمداستىق ءتيىمدى، ىقپالدى ءارى قاجەتتى حالىقارالىق قۇرىلىم رەتىندە تانيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ تەڭگەرىمدى كوپپوليارلى الەمدىك ءتارتىپ ورناتۋ، قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتەردىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسپاۋ جانە ەگەمەندى دامۋ قۇقىعىن مويىنداۋ، سونداي-اق ءادىل حالىقارالىق ساۋدا مەن ءوزارا ءتيىمدى ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق سەكىلدى باستى ماقساتتارىن تولىق قولدايدى. ۇيىمنىڭ باسىم مىندەتتەرى جاڭا تەحنولوگيالىق داۋىردە حالىقتارىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيدى. ش ى ۇ جارعىلىق قۇجاتتارىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن بەرىك ۇستانا وتىرىپ، قازاقستان «ءۇش زۇلىمدىققا»، ياعني، تەرروريزمگە، سەپاراتيزمگە جانە ءدىني ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەستە كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋدى وتە وزەكتى سانايدى. ءبىز جاھاندىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك مۇددەسى ءۇشىن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق نىشانىنا اينالعان «شاڭحاي رۋحىن» ودان ءارى ىلگەرىلەتۋدى قۋاتتايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 30-تامىزدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا باردى.
مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.
كەشە پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارى قۇرمەتىنە ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجيندەگى «مەيجيان» كونفەرەنس-ورتالىعىنا بارعانى بەلگىلى بولدى.
بۇگىن سامميت قارساڭىندا ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنە قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.