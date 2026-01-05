پرەزيدەنت: قازاقستان سيفرلىق دەرجاۆاعا اينالۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سيفرلىق دەرجاۆاعا اينالۋى كەرەك. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاقستان سيفرلىق دەرجاۆاعا اينالۋى كەرەك. بۇل - قازىرگى جاڭا تەحنولوگيا داۋىرىندە وركەنيەتتى ەل بولىپ قالۋدىڭ بىردەن- ءبىر جولى. حالقىمىزدىڭ وي-ساناسى مۇنداي يننوۆاتسيالارعا دايىن ەكەنىنە سەنىمدىمىن. ونىڭ ۇستىنە، قازاقستاندا ازاماتتارىمىزدىڭ ءومىر سالتىن ەداۋىر وزگەرتكەن تانىمال فينتەح كومپانيالار تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت تەحنولوگيا سالاسىنداعى ناعىز الەمدىك الپاۋىتتار - ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى باسەكە قىزا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- امەريكا باسشىسى ا ق ش- تىڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋ ءۇشىن ارنايى باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلا باستاعانىن مالىمدەدى. قىتايدىڭ دا شەگىنەتىن ويى جوق، ولار مۇنى ۇلتتىڭ ابىروي- بەدەلىنە قاتىستى ماسەلە دەپ سانايدى. قازىردىڭ وزىندە قىتايدا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەسىمەن اينالىساتىن بەس مىڭعا جۋىق كومپانيا جۇمىس ىستەپ جاتىر. باسقا دامىعان مەملەكەتتەر دە قامسىز وتىرعان جوق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان دا ەكونوميكا مەن قوعامدىق ومىرگە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرىپ جاتىر.
- قازاقستان دا ەكونوميكا مەن قوعامدىق ومىرگە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرىپ جاتىر. ەلىمىزدىڭ بۇل جۇمىسقا قاتىستى باستاپقى مۇمكىندىكتەرى جامان ەمەس. مەملەكەت كورسەتەتىن قىزمەتتەردى، قارجى تەحنولوگيالارىن، ەكونوميكانىڭ ءبىرقاتار سەكتورىن سيفرلاندىرۋ ىسىندە ناقتى جەتىستىكتەرىمىز بار. IT ستارتاپتاردى قولدايتىن تولىققاندى ەكوجۇيە ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ تۇر. ەكى مىڭ كومپانيانىڭ باسىن قوسقان Astana Hub يننوۆاتسيالىق كلاستەرى دە بار. 2025 -جىلى IT قىزمەتتەردىڭ جالپى ەكسپورتى ءبىر ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. سيفرلىق اكتيۆتەرگە ارنالعان CryptoCity پيلوتتىق ايماعى قۇرىلىپ جاتىر. جەدەل داميتىن Alatau city قالاسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. مەملەكەتتىك دەرەكتەردى جيناۋ جانە تالداۋ جۇمىسىنىڭ قارقىنى كۇشەيىپ كەلەدى. كاسىبي ماماندار مۇنداي دەرەكتەردى الداعى ءداۋىردىڭ جاڭا التىنى دەپ سانايدى.
بىلتىر مامىر ايىندا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس جۇمىسىن باستادى. وعان شەتەلدىڭ جانە ەلىمىزدىڭ بەدەلدى ساراپشىلارى شاقىرىلدى. قاراشادا «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭعا قول قويىلدى، جاڭا زاڭ جاقىندا كۇشىنە ەنەدى. جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى. Alem.Cloud جانە Al-Farabium دەپ اتالاتىن ەكى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى، استانا اكىمدىگى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ تانىمال كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، دەربەس پلاتفورما قۇردى.
كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردە ءتيىستى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ماسەلەن، 650 مىڭنان استام ستۋدەنت AI- Sana باعدارلاماسى اياسىندا ءبىلىم الدى. كوپ ۇزاماي جاساندى ينتەللەكت مامانداندىرىلعان زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى.
جاساندى ينتەللەكت پايدا بولعاننان بەرى بولاشاقتىڭ كەمەسىنە ءمىنىپ ۇلگەرەتىن ەلدەر مەن ەسكى زاماندا قالىپ قوياتىن ەلدەردىڭ اراسى الشاقتاي باستادى. سوندىقتان، مەن سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى قازاقستاننىڭ دامۋ جولىنداعى باسىم باعىت دەپ جاريالادىم. بيىل وتە كوپ شارۋا اتقارىلادى. وسى ايرىقشا ماڭىزدى جۇمىستىڭ تابىستى بولارىنا سەنەمىن - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.