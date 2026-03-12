پرەزيدەنت: قازاقستان ۇلتتىق ستراتەگيانى جۇزەگە اسىرىپ، تۇراقتى ەكونوميكالىق وسىمگە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا قازاقستان بيىل الەمدەگى ەكونوميكاسى ءىرى 50 ەلدىڭ قاتارىنا كىرگەنىن، سونداي-اق ەلىمىز ورتالىق ازيادا شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋدا كوش باستاپ تۇرعانىن ءسوز ەتتى.
- قازىر الەمدەگى ساياسي- ەكونوميكالىق احۋال اسا كۇردەلى بولىپ كەتكەنىن كورىپ وتىرسىزدار. اسكەري قاقتىعىستار، «ساۋدا سوعىسى» جىلدان جىلعا ۋشىعىپ بارادى. بۇل الەمدەگى ءىرى مەملەكەتتەر اراسىنداعى ءوزارا سەنىم داعدارىسىنىڭ، ولاردىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى ەلەپ-ەسكەرمەۋىنىڭ ناتيجەسى دەپ ايتۋعا نەگىز بار. مۇنىڭ ءبارى ەلىمىزدىڭ مۇمكىندىكتەرىن شەكتەپ وتىر. ءبىراق سوعان قاراماستان، ءبىز ۇلتتىق ستراتەگيامىزدى تاباندى تۇردە ءارى بىرتىندەپ جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. بارلىق سىن-قاتەر مەن قيىندىقتى ەڭسەرىپ، تۇراقتى دامىپ كەلەمىز. بىلتىر قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 306 ميلليارد دوللار بولدى. بۇل - تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى ەلدەرى اراسىنداعى ەكىنشى ورىن، ال وسى ايماقتاعى ەلدەر اراسىنداعى ەڭ ۇلكەن كورسەتكىش. سونىڭ ناتيجەسىندە ءبىز بيىل الەمدەگى ەكونوميكاسى اسا ءىرى 50 ەلدىڭ قاتارىنا قوسىلدىق. بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمدار مەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ بولجامىنا سايكەس بيىل وسى كورسەتكىش 320 ميلليارد دوللار بولادى. شەتەلدەن تارتىلعان تازا ينۆەستيتسيا كولەمى بويىنشا قازاقستان ورتالىق ازيادا كوش باستاپ تۇر، ياعني 150 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات تارتىلدى. بۇل - ورتالىق ازياداعى تىكەلەي شەتەل ينۆەستيتسياسىنىڭ 69 پايىزى دەگەن ءسوز. ەلىمىزدىڭ التىن- ۆاليۋتا قورى - 74 ميلليارد دوللارعا، ال جالپى جيناقتالعان قور 139 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ءبىر سوزبەن، ۇلتتىق ەكونوميكامىز جالپى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ەڭ ماڭىزدىسى، مۇنى ساپالى ءوسىم دەۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.