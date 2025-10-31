12:03, 31 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت «قازاقستان -اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» حالىقارالىق فورۋمىنا قاتىسىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» حالىقارالىق ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىنا قاتىسىپ وتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
فورۋمدا ۇزدىك شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ جەتەكشىلەرى، حالىقارالىق رەيتينگ جانە اككرەديتتەۋ اگەنتتىكتەرىنىڭ وكىلدەرى باس قوستى.
اتاپ ايتقاندا، Quacquarelli Symonds كومپانياسى، ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتى، بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتى، كارديفف ۋنيۆەرسيتەتى، ۆۋسونگ ۋنيۆەرسيتەتى، ميفي، مينەرۆا ۋنيۆەرسيتەتى جانە باسقا دا جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى بار.