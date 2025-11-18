پرەزيدەنت قازا تاپقان فەلدشەردى «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا قازا تاپقان فەلدشەردىڭ «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالعانىن حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى، قيىن-قىستاۋ جاعدايدا كورسەتكەن ەرلىگى مەن جانقيارلىعى ءۇشىن استانا قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانتسياسىنىڭ فەلدشەرى ۇلدانا قالدارحان قىزى مىرزۋان (مارقۇم) «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالدى، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانانىڭ الماتى اۋدانىندا، تاۋەلسىزدىك داڭعىلى، 24 ب مەكەنجايىندا توعىز قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتىنەن كىرپىشتەن جاسالعان سىرتقى قاپتاما مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسى قۇلاپ، بەس ادام زارداپ شەككەنىن جازعان بولاتىنبىز.
كەيىن عيمارات وپىرىلعاندا زارداپ شەككەن فەلدشەردىڭ جاعدايى وتە اۋىر ەكەنى ءمالىم بولدى.
ال بۇگىن مەديتسينا قىزمەتكەرى كوز جۇمدى.