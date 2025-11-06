ق ز
    04:05, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى ا ق ش-تا وقيتىن قازاق ستۋدەنتتەرى قارسى الدى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش-تا وقيتىن قازاق ستۋدەنتتەرىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    President Kassym-Jomart Tokayev
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى وتانداستارىمىزبەن از-كەم اڭگىمەلەسىپ، ولارعا تابىس تىلەدى.

    Kazakh President
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت بۇگىن ۆاشينگتونعا رەسمي ساپارمەن باردى. قاسىم-جومارت توقايەۆتى ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ كۇتىپ الدى. مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت دونالد ترامپپەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ، «ورتالىق ازيا - ا ق ش» سامميتىنە قاتىسادى.

    شەتەل قازاقتارى سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
