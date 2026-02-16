ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:19, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋمو سپورتىنىڭ وتانى جاپونيادا زور جەتىستىككە جەتكەن قازاقستاندىق بالۋان ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.

    р
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت سپورتشىنىڭ بىلتىر يمپەراتور كۋبوگىندا «ماەگاشيرا» اتاعىن، ياعني سۋمو بالۋاندارىنىڭ ەڭ جوعارى دارەجەسىن يەلەنىپ، جارىس قورىتىندىسى بويىنشا «كانتو-سە» (جاۋىنگەرلىك رۋح) ارنايى جۇلدەسىن الۋىمەن قۇتتىقتادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان جۇلدە تاباندىلىق پەن قاجىرلى ەڭبەكتىڭ جەمىسى ەكەنىنە توقتالدى.

    سونداي-اق بۇگىندە شەت مەملەكەتتەردە ەلىمىزدى الەمگە تانىتىپ جۇرگەن جاستارىمىزدىڭ كوبەيىپ كەلە جاتقانىن، مەملەكەتتىڭ تالانتتار مەن سپورتتى قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - جاپونياعا بارعان ساپارىمدا ءسىزدى يمپەراتوردان باستاپ قاراپايىم حالىققا دەيىن ءبارى تانيتىنىن، قۇرمەتتەيتىنىن بايقادىم. بۇل - زور مارتەبە. جاپونيادا تۇرساڭىز دا قازاقتىڭ اتىن شىعارىپ، ەلىمىزدىڭ بەدەلىن بيىكتەتىپ ءجۇرسىز. سىزگە ەرەكشە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ەرسىن بالتاعۇل پرەزيدەنتكە ءىلتيپات كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەلىمىزدىڭ جاس سپورتشىلارىمەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

    - قازاقستاننىڭ ازاماتى رەتىندە ماقساتىمىز ەلىمىزدىڭ كوك تۋىن 120 ميلليوننان اسا حالقى بار جاپونياعا تانىتۋ بولاتىن. وسى باعىتتان تايماي، ەڭبەك ەتىپ كەلەمىز. سونداي-اق يتالياداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا التىن مەدال يەلەنگەن وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆتىڭ ايتۋلى جەتىستىگىمەن ءوزىڭىزدى جانە بارشا قازاقستاندىقتاردى قۇتتىقتايمىن، - دەدى ەرسىن بالتاعۇل.

    كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بالۋانعا الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق جارىستاردا جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتۋعا جانە قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسا بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات سپورت قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
