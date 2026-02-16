پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋمو سپورتىنىڭ وتانى جاپونيادا زور جەتىستىككە جەتكەن قازاقستاندىق بالۋان ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.
پرەزيدەنت سپورتشىنىڭ بىلتىر يمپەراتور كۋبوگىندا «ماەگاشيرا» اتاعىن، ياعني سۋمو بالۋاندارىنىڭ ەڭ جوعارى دارەجەسىن يەلەنىپ، جارىس قورىتىندىسى بويىنشا «كانتو-سە» (جاۋىنگەرلىك رۋح) ارنايى جۇلدەسىن الۋىمەن قۇتتىقتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان جۇلدە تاباندىلىق پەن قاجىرلى ەڭبەكتىڭ جەمىسى ەكەنىنە توقتالدى.
سونداي-اق بۇگىندە شەت مەملەكەتتەردە ەلىمىزدى الەمگە تانىتىپ جۇرگەن جاستارىمىزدىڭ كوبەيىپ كەلە جاتقانىن، مەملەكەتتىڭ تالانتتار مەن سپورتتى قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاپونياعا بارعان ساپارىمدا ءسىزدى يمپەراتوردان باستاپ قاراپايىم حالىققا دەيىن ءبارى تانيتىنىن، قۇرمەتتەيتىنىن بايقادىم. بۇل - زور مارتەبە. جاپونيادا تۇرساڭىز دا قازاقتىڭ اتىن شىعارىپ، ەلىمىزدىڭ بەدەلىن بيىكتەتىپ ءجۇرسىز. سىزگە ەرەكشە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەرسىن بالتاعۇل پرەزيدەنتكە ءىلتيپات كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەلىمىزدىڭ جاس سپورتشىلارىمەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- قازاقستاننىڭ ازاماتى رەتىندە ماقساتىمىز ەلىمىزدىڭ كوك تۋىن 120 ميلليوننان اسا حالقى بار جاپونياعا تانىتۋ بولاتىن. وسى باعىتتان تايماي، ەڭبەك ەتىپ كەلەمىز. سونداي-اق يتالياداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا التىن مەدال يەلەنگەن وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆتىڭ ايتۋلى جەتىستىگىمەن ءوزىڭىزدى جانە بارشا قازاقستاندىقتاردى قۇتتىقتايمىن، - دەدى ەرسىن بالتاعۇل.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بالۋانعا الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق جارىستاردا جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتۋعا جانە قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسا بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.