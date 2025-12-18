ق ز
    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يمپەراتور نارۋحيتو جىلى قوشتاستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يمپەراتور نارۋحيتو ەمەن-جارقىن كەزدەسۋدەن كەيىن جىلى قوشتاستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Встреча Касым-Жомарта Токаева и Императора Нарухито завершилась в Токио
    فوتو: اقوردا

    ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.

    قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Император Нарухито емен-жарқын кездесуден кейін жылы қоштасты
    فوتو: اقوردا

    توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارددوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.

    ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 18-20-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان جاپونياعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا وسى ەلدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى ياسۋماسا ييدجيما Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Император Нарухито емен-жарқын кездесуден кейін жылы қоштасты
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كوردى.

