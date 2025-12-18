پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يمپەراتور نارۋحيتو جىلى قوشتاستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يمپەراتور نارۋحيتو ەمەن-جارقىن كەزدەسۋدەن كەيىن جىلى قوشتاستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى.
توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارددوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 18-20-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان جاپونياعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا وسى ەلدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى ياسۋماسا ييدجيما Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كوردى.