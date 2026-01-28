پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزدى.
پرەزيدەنت سالا ماماندارىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ، وسىدان بەس جىل بۇرىن، ەل ىشىندە اۋقىمدى وزگەرىستەر قولعا الىنىپ جاتقان تاريحي كەزەڭدە قۇرىلعان قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى وزىنە جۇكتەلگەن جاۋاپكەرشىلىك پەن مىندەتتى ابىرويمەن ورىنداپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
- جالپى، وسىنداي قىسقا مەرزىم ىشىندە كوپ جۇمىس ىستەلدى، ءبىراز تاجىريبە جيناقتالدى. بۇگىندە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن دەربەس قۇرىلىمعا اينالدى. مۇنى تاباندى ەڭبەك پەن ادال قىزمەتتىڭ ناتيجەسى دەۋگە بولادى. اگەنتتىك قىزمەتكەرلەرىنە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءبىراق بوساڭسۋعا بولمايدى. سەبەبى الدىمىزدا بيىك ماقساتتار مەن اۋقىمدى جۇمىس بار. اسىرەسە، قازىر وتە قارقىندى دامىپ جاتقان سيفرلىق تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە جۇمىسقا تۇبەگەيلى جاڭا كوزقاراسپەن قاراۋ مىندەتى تۇر. بۇل ماسەلە تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىمدا جانە ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا انىق ايتتىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قۇقىق قورعاۋ مەكەمەلەرى، سونىڭ ىشىندە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى تەحنولوگيالىق تۇرعىدان ارتتا قالىپ قويسا، بۇل جاعداي ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- سيفرلىق تاسىلدەردى جانە جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن اگەنتتىك قىزمەتىنە جاپپاي ەنگىزۋ - كەزەك كۇتتىرمەيتىن اسا ماڭىزدى مىندەت. ونسىز ءتيىمدى جۇمىس بولمايتىنى انىق. قازىر كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن قىلمىس الەمىنىڭ اراسىنداعى كۇرەس تەحنولوگيالىق تۇرعىدان مۇلدە باسقا سيپاتقا يە بولدى. قاراقشىلار، ياعني قىلمىسكەرلەر جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندى پايدالاناتىن بولدى. ونى سىزدەر جاقسى بىلەسىزدەر. قۇقىق قورعاۋ مەكەمەلەرى، سونىڭ ىشىندە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى تەحنولوگيالىق تۇرعىدان ارتتا قالىپ قويسا، بۇل جاعداي ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن. زامان تالابىنا ساي وزىق بولۋ ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، دۇرىس شەشىم قابىلداپ، ءتيىمدى ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تياناقتى، بەلسەندى جۇمىس ىستەپ، وزىق سيفرلىق شەشىمدەر ارقىلى ەلدەگى وزگەرىستەردىڭ جەدەل جانە ساپالى ىسكە اسۋىنا سەپتىگىن تيگىزۋى مۇمكىن. بۇل اۋقىمدى ەكونوميكالىق جاڭعىرۋ جولىنا بەت بۇرعان قازاقستان ءۇشىن وتە ماڭىزدى قادام بولماق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.