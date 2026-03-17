پرەزيدەنت ق ر كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا جانە «2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسىعان دەيىن اقوردانىڭ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى شاراعا دايىندالىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.