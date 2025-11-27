ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:24, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى

    بىشكەك. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە ءوتىپ جاتقان ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك شارتى ۇيىمى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Президент ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шағын құрамдағы отырысына қатысты
    Фото: Ақорда

    - سامميتكە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قاتىستى. مەملەكەتتەر باسشىلارى حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار