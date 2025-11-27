12:24, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى
بىشكەك. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە ءوتىپ جاتقان ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك شارتى ۇيىمى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- سامميتكە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قاتىستى. مەملەكەتتەر باسشىلارى حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.