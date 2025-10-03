پرەزيدەنت: نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ ەسىمى قازاق مادەنيەتىمەن بىرگە ماڭگى جاساي بەرەدى
استانا. KAZINFORM - حالىق قاھارمانى، كورنەكتى مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرى، ءبىرتۋار كومپوزيتور نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي تۋعان جەرى - الماتى وبلىسى وتەگەن باتىر اۋىلىندا ۇلى تۇلعانىڭ ەسكەرتكىشى بوي كوتەرىپ، جاڭا مادەنيەت ءۇيى اشىلدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ، قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى مەن ونەر مايتالماندارى قاتىستى.
ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇتتىقتاۋ سوزىندە ەسكەرتكىشتىڭ اشىلۋى حالقىمىزدىڭ ايگىلى تۇلعاعا دەگەن ايرىقشا قۇرمەتى مەن ىستىق ىقىلاسىنىڭ بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- نۇرعيسا تىلەنديەۆ وركەنيەتىمىزدىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋگە ولشەۋسىز ۇلەس قوستى، ەلىمىزدىڭ مادەني مۇراسىن جاڭعىرتۋعا، قازاقتىڭ ءان-كۇيىن جەر جۇزىنە تانىتۋعا زور ەڭبەك ءسىڭىردى. «وتىرار سازى» وركەسترىنىڭ نەگىزىن قالاپ، ۇلتىمىزدىڭ رۋحاني دۇنيەتانىمىن بايىتا ءتۇستى. ول التىن قورىمىزعا ەنگەن پەسالار مەن فيلمدەرگە مۋزىكا جازىپ، تەاتر جانە كينو سالاسىندا قايتالانباس قولتاڭباسىن قالدىردى. نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تەڭدەسسىز مۇراسى ءالى تالاي ۇرپاققا تاعىلىم بەرەرى ءسوزسىز. ونىڭ ەسىمى قازاق مادەنيەتىمەن بىرگە ماڭگى جاساي بەرەدى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ مەرەيلى ساتكە وراي جولداعان لەبىزىن جەتكىزگەن ايدا بالايەۆا ءوز سوزىندە ۇلى كومپوزيتوردىڭ قازاق مادەنيەتىنە قوسقان ولشەۋسىز ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- ۇلى كومپوزيتور حالقىمىزدىڭ تاريحىمەن تاعدىرىن، قۋانىشى مەن قايعىسىن، ارمان-مۇراتىن ونەرمەن ورنەكتەپ، ارتىندا مول مۇرا قالدىردى، - دەدى ا. بالايەۆا.
مينيستر نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا وراي ەلىمىزدە جانە شەتەلدە اۋقىمدى مادەني ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ جاتقانىن ءسوز ەتتى.
اتاپ ايتساق، تۇركسوي حالىقارالىق ۇيىمى 2025-جىلدى «نۇرعيسا تىلەنديەۆ جىلى» دەپ جاريالاپ، انكارادا كورمە، دەرەكتى فيلم كورسەتىلىمى مەن كومپوزيتور شىعارمالارىنان كونسەرت وتكىزدى. پاريجدەگى يۋنەسكو شتاب-پاتەرىندە «شابىت باستاۋى» اتتى كورمە اشىلىپ، ا ق ش- تا كارنەگي-حولدا ارنايى ەكسپوزيتسيا، بەيجىڭدە «قۇستار قايتىپ بارادى» اتتى شىعارماشىلىق كەش ۇيىمداستىرىلدى. سونداي-اق ماسكەۋ، فرانكفۋرت، بىشكەك، الماتى جانە تۇركىستان قالالارىندا ءتۇرلى كونسەرتتەر مەن فەستيۆالدەر ءوتتى.
- بۇگىنگى ەسكەرتكىشتىڭ اشىلۋى دا ۇلى تۇلعانىڭ رۋحىن ۇلىقتاۋعا ارنالعان ءىس-شارالاردىڭ ءبىر پاراسى دەپ بىلەمىز. وسىناۋ ەڭسەلى ەسكەرتكىش - نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ ۇلت جۇرەگىندەگى ماڭگىلىك ورنىن ايشىقتايدى. نۇرعيسا اتاباي ۇلىنىڭ قۇندى قازىناسى قازاقتىڭ ماڭگىلىك مۇراسى بولىپ قالا بەرەرى ءسوزسىز، - دەدى مينيستر.
سالتاناتتى جيىنعا قاتىسۋشىلار 400 ورىندىق جاڭا مادەنيەت ءۇيىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ، كورمە زالدارىن ارالادى.
ءىس-شارا اياسىندا ارنايى كونسەرت ءوتىپ، داۋلەسكەر كۇيشىنىڭ اندەرى مەن كۇيلەرى ورىندالدى.
ايتا كەتەيىك، نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ ءمۇسىنىن بەلگىلى مۇسىنشىلەر ايدوس بۇركىتبايەۆ پەن تيمۋر ەرمۇحامەتوۆ جاساعان. قولادان قۇيىلعان ەسكەرتكىشتىڭ بيىكتىگى - 2,85 مەتر، تۇعىرى - 1,5 مەتر، جالپى بيىكتىگى - 4,35 مەتر. تۇعىرى گرانيتتەن جاسالعان. ەڭسەلى ەسكەرتكىش - ۇلى سازگەردىڭ ۇلت رۋحانياتىنا سىڭىرگەن ەڭبەگىنە دەگەن ەل قۇرمەتىنىڭ ايعاعى.
بۇدان بۇرىن پاريج قالاسىنداعى يۋنەسكو شتاب- پاتەرىندە قازاقتىڭ كورنەكتى كۇيشى- كومپوزيتورى، ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان «عاسىر اۋەندەرى: تىلەنديەۆكە تاعزىم» اتتى مەرەكەلىك كونسەرت وتكەنىن جازعانبىز.