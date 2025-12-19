پرەزيدەنت Mitsui كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تاتسۋو ياسۋناگامەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى Mitsui كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تاتسۋو ياسۋناگامەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت قازاقستانداعى بەلسەندى قىزمەتى جانە جاپونيامەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن Mitsui باسشىلىعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
قازىرگى ۋاقىتتا كاسىپورىن حالىقارالىق جەتكىزۋ تىزبەگىن قالىپتاستىرۋدا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا، ەنەرگەتيكا مەن ونەركاسىپ سالالارىن ورىستەتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سەكتورلارىندا Mitsui كومپانياسىنىڭ قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، كومپانيانىڭ استانادا كۇردەلى جوندەۋ جانە قۇرال-جابدىقتاردى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا وندىرىستىك كەشەن قۇرىلىسىنا قاتىسۋ جوسپارىن ماقۇلدادى.
سونداي-اق ءوزارا قىزىعۋشىلىق تانىتقان سالالار قاتارىندا اسا ماڭىزدى مينەرالدار، كولىك- لوگيستيكا، تابيعي اپاتتاردىڭ الدىن الۋعا ارنالعان تەحنولوگيانى ەنگىزۋ باعىتتارى بار.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ توكيوعا ساپارى اياسىندا Mitsui كومپانياسىمەن ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە مەموراندۋمعا قول قويۋ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت جاپونيا مەتالل جانە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ۇيىم ءتوراعاسىن قابىلدادى.