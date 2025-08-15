پرەزيدەنت: مۇعالىمدەردىڭ جاڭا تولقىنىن دايارلاۋ - ايرىقشا ماڭىزدى جۇمىس
استانا. KAZINFORM - مۇعالىمدەردىڭ جاڭا تولقىنىن دايارلاۋ - ايرىقشا ماڭىزدى جۇمىس. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بيىل ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا 13 مىڭنان استام گرانت ءبولىندى. پەداگوگ ماماندىعى بويىنشا وقىپ جاتقان ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى بەس جىلدا ەكى ەسە كوبەيدى. جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ شاكىرتاقى 84 مىڭ تەڭگە بولادى. وسىنداي ناقتى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە جاستاردىڭ مۇعالىم بولۋعا ىنتاسى ارتىپ كەلەدى. بىلتىر 1800 گە جۋىق «التىن بەلگى» يەگەرى پەداگوگ ماماندىعىنا وقۋعا تۇسكەن. ال، بيىل 2 مىڭنان استام ۇزدىك تۇلەك ۇستاز ماماندىعىن تاڭداپ وتىر. بۇل - بارلىق «التىن بەلگى» يەگەرلەرىنىڭ 23 پايىزعا جۋىعى دەگەن ءسوز. مۇنىڭ ءبارى قوعامدا ۇستازداردىڭ ابىروي-بەدەلىنىڭ ارتا تۇسكەنىن اڭعارتادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءمۇعالىمنىڭ بىلىگىن، مارتەبەسىن كوتەرۋ جانە ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن باسقا دا كوپتەگەن شارالار اتقارىلدى. ناتيجەسى جامان ەمەس.
- بيىل وقۋشىلارىمىز الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جەتى وليمپيادادان 27 مەدال الدى. بۇدان بولەك، حالىقارالىق وليمپيادالاردان 1000 عا جۋىق مەدال يەلەندى. بۇل، ارينە، ۇل-قىزدارىمىزدىڭ ساپالى ءبىلىمى مەن تەرەڭ ىزدەنىسى جانە ۇستازداردىڭ قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ جەمىسى. مەن جاقىندا وسىنداي ءبىر توپ وقۋشىنى اقورداعا ارنايى شاقىرىپ، ماراپاتتادىم. ولار قازاقتىڭ زياتكەر ۇلت ەكەنىن بۇكىل الەمگە تانىتىپ ءجۇر. جالپى، ناقتى جەتىستىكتەر از ەمەس. ءبىراق، ارقانى كەڭگە سالۋعا بولمايدى. سەبەبى، الدا اتقارىلاتىن شارۋا ودان دا كوپ، - دەدى پرەزيدەنت.