    11:05, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ماسكەۋ جانە بۇكىل رەسەي پاتريارحى كيريللمەن كەزدەسۋ وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەن ماسكەۋ جانە بۇكىل رەسەي پاتريارحى كيريللمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت بۇگىنگى كەزدەسۋ قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جولىنداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ەڭ الدىمەن، سەزگە ارنايى كەلگەنىڭىز ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءسىزدىڭ بۇل جيىنعا قاتىسۋىڭىز، شىن مانىندە، فورۋمنىڭ تابىستى ءوتۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى. ءبىز ءسىزدى قۇرمەتتەيمىز. وزىڭىزگە ءمالىم، قازاقستان مەن رەسەي - ستراتەگيالىق سەرىكتەس، وداقتاس ەلدەر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    پاتريارح كيريلل قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتىپ، ورىس پراۆوسلاۆيە شىركەۋىنىڭ ميسسياسى حالىقتار اراسىنداعى بەيبىتشىلىك پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋ ەكەنىن مالىمدەدى.

    - قاسيەتتى قازاقستانعا كەلۋ مەنى ءاردايىم قۋانتادى. بۇل ءبىزدىڭ دوستاس ەلىمىز. عاسىرلار بويى قاتار ءومىر ءسۇرىپ كەلەمىز. قازىر مەملەكەتتەرىمىز بولەك بولعانىمەن، دوستىق، ءوزارا قولداۋ جانە ىنتىماقتاستىق ءتىنىن بەرىك جالعاپ وتىرمىز، - دەدى ماسكەۋ پاتريارحاتىنىڭ باسشىسى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى باستالدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
