پرەزيدەنت ماسكەۋ جانە بۇكىل رەسەي پاتريارحى كيريللمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەن ماسكەۋ جانە بۇكىل رەسەي پاتريارحى كيريللمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت بۇگىنگى كەزدەسۋ قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جولىنداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەڭ الدىمەن، سەزگە ارنايى كەلگەنىڭىز ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءسىزدىڭ بۇل جيىنعا قاتىسۋىڭىز، شىن مانىندە، فورۋمنىڭ تابىستى ءوتۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى. ءبىز ءسىزدى قۇرمەتتەيمىز. وزىڭىزگە ءمالىم، قازاقستان مەن رەسەي - ستراتەگيالىق سەرىكتەس، وداقتاس ەلدەر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پاتريارح كيريلل قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتىپ، ورىس پراۆوسلاۆيە شىركەۋىنىڭ ميسسياسى حالىقتار اراسىنداعى بەيبىتشىلىك پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋ ەكەنىن مالىمدەدى.
- قاسيەتتى قازاقستانعا كەلۋ مەنى ءاردايىم قۋانتادى. بۇل ءبىزدىڭ دوستاس ەلىمىز. عاسىرلار بويى قاتار ءومىر ءسۇرىپ كەلەمىز. قازىر مەملەكەتتەرىمىز بولەك بولعانىمەن، دوستىق، ءوزارا قولداۋ جانە ىنتىماقتاستىق ءتىنىن بەرىك جالعاپ وتىرمىز، - دەدى ماسكەۋ پاتريارحاتىنىڭ باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى باستالدى.