17:40, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتى تاماشالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتىك باعدارلامانى كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«كەرۋەن ساراي» كەشەنىنىڭ اۋماعىندا جۇرتشىلىققا كوكتەم مەن جاڭارۋدىڭ سيپاتىن سەزدىرەتىن كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلدى.
ونەرپازدار قازاقتىڭ ۇلتتىق جانە زاماناۋي اندەرىن شىرقادى. سونىمەن قاتار وركەستردىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن حورەگرافيالىق قويىلىمدار كورسەتىلدى.
كونسەرتكە تانىمال مادەنيەت قايراتكەرلەرى، قازاق ەستراداسى مەن كلاسسيكالىق ونەر جۇلدىزدارى، ۇلتتىق انسامبل مەن بي ۇجىمدارى قاتىستى.