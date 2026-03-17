پرەزيدەنت كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- اقوردادا وتكەن ءىس-شاراعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ، پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ، مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەباي، ۇكىمەت مۇشەلەرى، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جەتەكشىلەرى، وبلىس، استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ اكىمدەرى، سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەن جالپىۇلتتىق كواليتسيا مۇشەلەرى قاتىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇرمەت قاراۋىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن سالتاناتتى تۇردە ورتاعا الىپ شىققان سوڭ ەلىمىزدىڭ ءانۇرانى ورىندالدى.
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمنىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقوردا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى شاراعا دايىندالىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.