ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:56, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت كنياز 2 البەردى جانە موناكو حالقىن ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى موناكو كنيازىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Князь II Альберді және Монако халқын Ұлттық күнімен құттықтады.
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا موناكو كنيازدىگى حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن سەنىمدى تۇردە نىعايتىپ، بىرەگەي مادەني مۇراسىن ساقتاۋ ءارى بايىتۋ، سونداي-اق ورنىقتى دامۋ، قارجىنى جاۋاپتى باسقارۋ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ مودەلى ارقىلى بۇكىل الەمگە ۇلگى بولىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن.

    - قازاقستان پرەزيدەنتى دوستىق بايلانىستار مەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. مەملەكەت باسشىسى كنياز II البەر مەن ونىڭ وتانداستارىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار