08:56, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت كنياز 2 البەردى جانە موناكو حالقىن ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى موناكو كنيازىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا موناكو كنيازدىگى حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن سەنىمدى تۇردە نىعايتىپ، بىرەگەي مادەني مۇراسىن ساقتاۋ ءارى بايىتۋ، سونداي-اق ورنىقتى دامۋ، قارجىنى جاۋاپتى باسقارۋ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ مودەلى ارقىلى بۇكىل الەمگە ۇلگى بولىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن.
- قازاقستان پرەزيدەنتى دوستىق بايلانىستار مەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. مەملەكەت باسشىسى كنياز II البەر مەن ونىڭ وتانداستارىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.