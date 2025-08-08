ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:10, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت كاسىپكەرلىككە كەدەرگى كەلتىرەتىن ماسەلەلەردى جويۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى ۋاكىل قانات نۇروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنتكە بيزنەس-ومبۋدسمەننىڭ 2024 -جىلى اتقارعان جۇمىسىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.

    قانات نۇروۆ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعى بۇزىلۋىنا قاتىستى كەلىپ تۇسكەن 3275 شاعىمنىڭ 1759 ى (%53,7) بويىنشا وڭ شەشىم قابىلدانعانىن جەتكىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە 20 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىننىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك تۋدى. جالپى، ارىز-شاعىم سانى 12 پايىزعا ازايعان. بۇل اكىمشىلىك ادىلەت ينستيتۋتىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا بيزنەستىڭ دامۋىن تەجەيتىن باسى ارتىق اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى انىقتاۋعا جانە جويۋعا باسا ءمان بەرىلدى.

    سونىمەن قاتار بيزنەس- ومبۋدسمەن كاسىپكەرلىك قىزمەتتى رەتتەيتىن نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋگە قاتىستى ءبىرقاتار ۇسىنىسىن جەتكىزدى. كەيبىر جەكەلەگەن جاعداياتتار بويىنشا ءتيىستى رەتتەۋشى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا تالاپ- ارىز جولدانعان.

    كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ شارالارىن ودان ءارى كۇشەيتۋ ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى. مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلىكتى قورعاۋ ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قوردالانعان پروبلەمالاردى شەشۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مارعۇلان بايمۇحان جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.

     

    تەگ:
    ەكونوميكا مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار