پرەزيدەنت كاسىپكەرلىككە كەدەرگى كەلتىرەتىن ماسەلەلەردى جويۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى ۋاكىل قانات نۇروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە بيزنەس-ومبۋدسمەننىڭ 2024 -جىلى اتقارعان جۇمىسىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى.
قانات نۇروۆ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعى بۇزىلۋىنا قاتىستى كەلىپ تۇسكەن 3275 شاعىمنىڭ 1759 ى (%53,7) بويىنشا وڭ شەشىم قابىلدانعانىن جەتكىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە 20 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىننىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك تۋدى. جالپى، ارىز-شاعىم سانى 12 پايىزعا ازايعان. بۇل اكىمشىلىك ادىلەت ينستيتۋتىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا بيزنەستىڭ دامۋىن تەجەيتىن باسى ارتىق اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى انىقتاۋعا جانە جويۋعا باسا ءمان بەرىلدى.
سونىمەن قاتار بيزنەس- ومبۋدسمەن كاسىپكەرلىك قىزمەتتى رەتتەيتىن نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋگە قاتىستى ءبىرقاتار ۇسىنىسىن جەتكىزدى. كەيبىر جەكەلەگەن جاعداياتتار بويىنشا ءتيىستى رەتتەۋشى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا تالاپ- ارىز جولدانعان.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ شارالارىن ودان ءارى كۇشەيتۋ ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى. مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلىكتى قورعاۋ ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قوردالانعان پروبلەمالاردى شەشۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مارعۇلان بايمۇحان جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.