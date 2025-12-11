پرەزيدەنت: كاسپيدىڭ سۋىن ساقتاۋ ءۇشىن بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان- يران بيزنەس فورۋمىندا كاسپي تەڭىزىن جانە ونىڭ ەكوجۇيەسىن ساقتاپ قالۋعا باسا ءمان بەردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- كاسپي تەڭىزىنىڭ تاعدىرى - وتە وزەكتى ماسەلە. تەڭىز دەڭگەيىنىڭ تومەندەپ كەتۋى ايماقتىڭ ەكولوگياسى مەن ەكونوميكاسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. ءبارىمىزدى الاڭداتىپ وتىرعان ماسەلەنى شەشۋ - بەس ەلدىڭ ورتاق مىندەتى. بۇل ىسكە حالىقارالىق ۇيىمداردى جانە قارجى ينستيتۋتتارىن تارتقان ءجون. مەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا سۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ورتالىق قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتتىم. وسى ورايدا، كاسپيدىڭ سۋىن ساقتاۋ ءۇشىن مەملەكەتارالىق باعدارلاما قابىلداپ، بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋىمىز كەرەك. وعان قوسا، قازاقستان دەلەگاتسياسى كەلەسى جىلى تەگەراندا وتەتىن VII كاسپي سامميتىنە قاتىسۋعا نيەت ءبىلدىرىپ وتىر. ەلىمىز الداعى ەكى جىلدىڭ ىشىندە IV كاسپي ەكونوميكالىق فورۋمىن وتكىزۋدى ۇسىندى. اتالعان ءىس-شارالار كاسپي تەڭىزىنە قاتىستى تۇيتكىلدى جان-جاقتى قاراپ، ءتيىمدى شەشىم تابۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. يراندىق ارىپتەستەرىمىزدى وسى باستامالارعا بەلسەنە اتسالىسۋعا شاقىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى جاپپاي سيفرلاندىرۋ ۇدەرىسىنە ايرىقشا كوڭىل ءبولۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاندا تسيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قولعا الىنىپ جاتىر. سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن كەڭىنەن قولدانىسقا ەنگىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس ىستەلۋدە. الداعى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە ناعىز سيفرلىق ەل بولامىز دەگەن ايقىن ماقساتىمىز بار. وسىعان وراي، ايماقتا ءبىرىنشى بولىپ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇردىق. بيىل قازاقستاندا ورتالىق ازياداعى العاشقى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. بۇدان بولەك، ءبىز الاتاۋ قالاسىن كوركەيتۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. مەنىڭ جارلىعىممەن الاتاۋعا دامۋ قارقىنى وزىق قالا مارتەبەسى بەرىلدى. بۇل جوبا كريپتويندۋستريانى، يننوۆاتسيانى جانە تەحنولوگيالىق بيزنەستى وركەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز وسى باعىتتا يران كومپانيالارىمەن تىعىز بايلانىس ورناتامىز دەپ سەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن يران جاڭا ىقپالداستىق كەزەڭىنە قادام باسقانىن، ەلدەرىمىز ساۋدا، ينۆەستيسيا، لوگيستيكا جانە تەحنولوگيا سالالارىنداعى ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزىن قالاپ جاتقانىن ايتا كەلىپ، بۇل فورۋم ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا ايرىقشا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
