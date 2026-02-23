16:30, 23 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا جاندانا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يمپەراتور نارۋحيتونىڭ يگى باستامالارىنا مول تابىس، ال دوستاس جاپون حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدى جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.