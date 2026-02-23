ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:30, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Жапония Императорының туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا جاندانا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ يمپەراتور نارۋحيتونىڭ يگى باستامالارىنا مول تابىس، ال دوستاس جاپون حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدى جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق
