پرەزيدەنت جاپونيا مەتالل جانە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ۇيىم ءتوراعاسىن قاىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاپونيا مەتالل جانە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ۇيىمىنىڭ (JOGMEC) ءتوراعاسى يچيرو تاكاحارۋدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە گەولوگيالىق بارلاۋ، اسا ماڭىزدى مينەرالداردى ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ، سونداي-اق تابيعي رەسۋرستاردى ورنىقتى باسقارۋ باعىتتارىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى JOGMEC كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جوعارى باعالادى.
سونىمەن قاتار اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ۇيىمنىڭ ەلىمىزدەگى گەولوگيالىق بارلاۋ جوبالارىنا قاتىسۋ جانە وكىلدىك اشۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلدى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، بۇل بىرلەسكەن جوبالاردى ءتيىمدى ۇيلەستىرۋگە، سونداي-اق جاپونيانىڭ وندىرىستىك جانە تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ قازاقستان نارىعىنا كوپتەپ كەلۋىنە ىقپال ەتەدى.
JOGMEC - جاپونيانىڭ ەنەرگەتيكالىق جانە مينەرالدى شيكىزات قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپتى نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتى. ۇيىم مۇناي، گاز، سۋتەگى، اممياك جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردىڭ تۇراقتى جەتكىزىلىمىن قامتاماسىز ەتەتىن مەملەكەتتىك وپەراتور مىندەتىن اتقارادى.