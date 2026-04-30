پرەزيدەنت جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ياسۋتوشي نيشيمۋرانى جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي- كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسى، پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
پرەزيدەنت جاپونيا ەلىمىزدىڭ ازياداعى نەگىزگى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بىلتىر توكيوعا جاساعان رەسمي ساپارىنىڭ ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىنا توقتالىپ، ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرى زور ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- ءبىز توكيومەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەمىز. مەن بىلتىر جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردىم. ونىڭ قورىتىندىسى قازاق-جاپون بايلانىستارىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى. ساپار اياسىندا قۇرمەتتى ساناە تاكايچي حانىممەن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ بارلىق باعىتىن قامتيتىن بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدىق. ساپار كەزىندە ساۋدا، عىلىم جانە ءبىلىم، سيفرلاندىرۋ، ەكولوگيا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنا قاتىستى 17 ۆەدومستۆوارالىق ماڭىزدى قۇجات بەكىتىلدى. قوس مەملەكەتتىڭ بيزنەس وكىلدەرى ءتۇرلى باعىتتا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللار بولاتىن 60 تان استام قۇجاتقا قول قويدى. توكيودا «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ العاشقى ءسامميتىن تابىستى وتكىزدىك. بۇل القالى جيىن ايماقارالىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋگە سەپتىگىن تيگىزگەنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان سامميت كەلەسى جىلى استانادا وتەتىنىن ەسكە سالىپ، وعان دايىندىق جۇمىستارى باستالىپ كەتكەنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت پەن دوستىق ليگاسىنىڭ ءتوراعاسى مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تالقىلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا جاپونيانىڭ مادەنيەتى مەن ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرىنە، اسىرەسە سۋمو جانە دزيۋدو كۇرەستەرىنە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتىپ، قازاقستاندىق سۋموشى كيمبوزان حارۋكيدىڭ (ەرسىن بالتاعۇل) جەتىستىكتەرىنە توقتالدى.
ياسۋتوشي نيشيمۋرا ارنايى ۋاقىت تاۋىپ جۇزدەسكەنى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتتى. سونداي-اق جاپونيا پارلامەنتى قازاقستانمەن كوپ جوسپارلى ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.