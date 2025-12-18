پرەزيدەنت جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ توشياكي ەندو باستاعان جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى دوستىق ليگاسىنىڭ قىزمەتىنە جوعارى باعا بەرىپ، ونى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلىمىز توكيومەن جان-جاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا باسا ءمان بەرەدى. پارلامەنتارالىق ديالوگ تەرەڭدەي ءتۇستى. ءتۇرلى دەڭگەيدەگى بايلانىستار تۇراقتى تۇردە جالعاسۋدا. ساۋدا- ەكونوميكا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ەكىجاقتى قاتىناستارىمىز تىڭ سەرپىنمەن دامىپ كەلەدى. جاپونيا قازاقستانداعى ءىرى ينۆەستوردىڭ قاتارىنا كىرەدى. بىلتىر تاۋار اينالىمى 2 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل - جاپونيانىڭ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىمەن جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ 70 پايىزىنان استامى دەگەن ءسوز. سونداي-اق كولىك- لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا سالالاردا ناقتى جوبالار بار. ءبىز بۇگىن يمپەراتور نارۋحيتومەن كەزدەسۋدە مەديتسينا سالاسى، سۋ ماسەلەسى بويىنشا پىكىر الماستىق. شىن مانىندە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى زور. مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىسىمىز تەرەڭنەن تامىر تارتادى. ەكى ەل ءبىلىم جانە عىلىم، مادەنيەت پەن ونەر، سپورت جانە تۋريزم سالالارىندا ءوزارا تىعىز ىقپالداستىق ورناتتى. بيىل وساكادا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك كورمە اياسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى، عۇلاما ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعانىنا 180 جىل تولۋىن اتاپ وتتىك، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى جاھاندىق وزەكتى ماسەلەلەرگە قاتىستى قازاقستان مەن جاپونيانىڭ ۇستانىمدارى ورتاق ەكەنىنە توقتالدى.
- ءبىز بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى جانە باسقا دا حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىندا بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، يادرولىق قارۋسىزدانۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىر-ءبىرىمىزدى ۇنەمى قولداپ كەلەمىز. قازاقستان ايماقارالىق ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ ماڭىزدى تەتىگى سانالاتىن «ورتالىق ازيا + جاپونيا» سامميتىنە ايرىقشا ءمان بەرەدى. پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي حانىممەن وتەتىن كەزدەسۋدە ءبىرقاتار ماسەلەنى تالقىلايمىز. بۇل كەلىسسوزدەر ساياسي ديالوگتى تەرەڭدەتىپ، ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق الىس-بەرىستى جانداندىرۋعا جول اشادى. حالىقتارىمىز ءوسىپ- وركەندەپ، ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناسىمىز نىعايا بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.