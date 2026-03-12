پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى الەمدىك احۋالدىڭ تۇراقسىزدىعى تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس پەن جاھاندىق تۇراقسىزدىقتىڭ اسەرى تۋرالى ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- جەر شارىنداعى بارشا ادامزات «تۋربۋلەنتتىلىك» دەگەن ءسوزدى جاقسى بىلەدى. اۋە كەمەسى «تۋربۋلەنتتى» ايماققا ەنگەن ساتتە جولاۋشىلاردى سابىرعا شاقىراتىن ۇشقىشتارعا قاراعاندا، ساياساتكەرلەر مەن ساراپشىلار حالىقارالىق احۋالدى سيپاتتاۋدا وسى ءسوزدى ءجيى قولدانىپ ءجۇر. شىنىندا، بۇكىل الەم تۇراقسىز ءارى باعدارسىز شاقتا ءومىر سۇرۋگە ءماجبۇر. كەيىنگى ون جىل ىشىندە بولعان وقيعالار بىرىنەن ءبىرى اسىپ تۇسەدى. بۇل ۇدەرىس الەۋمەتتىك جەلىدەگى تالقىلاۋلاردىڭ وزەگىنە اينالدى. وندا اقيقات پەن اڭىز، كونسپيرولوگيا مەن جالعان مالىمەت، قايعى-قاسىرەت پەن قۋانىش قاتار كورىنىس تابۋدا. جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە قادام باسقان الەمنىڭ بۇگىنگى كەيپى وسىنداي.
وتكەن ەكى اپتا الەمدىك قوعامداستىققا دۇربەلەڭنىڭ شىن مانىندە قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن ءارى تۇتقيىلدان كەلەتىنىن انىق كورسەتتى. پلانەتامىزدىڭ تىرشىلىگىندە تۇراقسىزدىق بەلەڭ الدى. ءتىپتى، ەكونوميكاسى ىلگەرى، ورنىقتى مەملەكەتتەردىڭ ءوزى ءاپ-ساتتە جاھاندىق قاقتىعىستىڭ، ەگەر ءار نارسەنى ءوز اتىمەن ايتار بولساق، سوعىستىڭ ورتاسىندا قالدى. سوعىس ءورتى ىرگەمىزدەن، ياعني كاسپي ماڭىنداعى كورشىلەس ەلدىڭ اۋماعىنان شىقتى. تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋى قازىردىڭ وزىندە جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ىرگەسىن شايقاپ، الەم ەكونوميكاسىنا زاردابىن تيگىزگەنى انىق. كوشباسشى مەملەكەتتەر جەتەكشىلەرى اراسىنداعى سەنىم داعدارىسىنىڭ كۇشەيۋى، ءىرى ەلدەر مەن بلوكتاردىڭ جىك-جىككە ءبولىنۋى، ىنتىماق-بىرلىكتە ءومىر ءسۇرۋ پسيحولوگياسى مەن پرينتسيپتەرىنىڭ توقىراۋعا ۇشىراۋى، حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ساقتالماۋى، ب ۇ ۇ بەدەلىنىڭ بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە تومەندەۋى بۇگىن باستان كەشىپ وتىرعان قاتەرلى جاعدايعا سەبەپ بولدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.