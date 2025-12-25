پرەزيدەنت جامبىل وبلىسىنداعى فارماتسەۆتيكالىق كاسىپورىنداردىڭ قىزمەتىمەن تانىستى
تاراز. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارى «ءامىر جانە د» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ قىزمەتىمەن تانىسۋدان باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كاسىپورىن مەديتسينالىق بۇيىمدار مەن دارىلىك زاتتار وندىرەدى.
پرەزيدەنتكە مەديتسينالىق پرەپاراتتار مەن دايىن ءونىم تۇرلەرىن شىعاراتىن نەگىزگى سەحتىڭ جۇمىسى كورسەتىلدى.
«ءامىر جانە د» ج ش س-ى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلاردى دياگنوستيكالاۋعا ارنالعان جەدەل تەستىلەردىڭ كوپتەگەن ءتۇرىن شىعارادى. بۇل ونىمدەر ۆ جانە س گەپاتيتىن، ۆيچ-ينفەكسياسىن، ميوكارد تالماسىن، سونداي-اق ەسىرتكى جانە پسيحوتروپتى زاتتاردى انىقتاي الادى.
كاسىپورىنعا تيەسىلى مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ 200 دەن اسا اتاۋلى ءتۇرى بار. بۇگىندە سەرىكتەستىكتە 94 قىزمەتكەر ەڭبەك ەتەدى.
مەملەكەت باسشىسىنا «Super-pharm» فارماتسيەۆتيكالىق كومپانياسىنىڭ جۇمىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.
بۇل - ەلىمىزدە مەديتسينالىق بۇيىمدار وندىرەتىن جەتەكشى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى. زاۋىتتا 600 دەن اسا ەڭبەككەر جۇمىس ىستەيدى.
كومپانيا وتاندىق نارىقتاعى ءبىر رەتتىك قولدانۋعا ارنالعان مەديتسينالىق بۇيىمدارعا سۇرانىستىڭ 30 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى.
اتاپ ايتقاندا، كاسىپورىن ءتۇرلى وپەراتسيالار ءۇشىن حيرۋرگيالىق جانە پروتسەدۋرالىق جيىنتىقتاردى، مەديتسينالىق بەتپەردەنىڭ بارلىق ءتۇرىن، بىررەتتىك قورعانىش كيىمىن، سانيتارلىق-گيگيەنالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى وندىرەدى. سونىمەن قاتار مەديتسينالىق شپريتستەر، ينفۋزيوندى جانە قاندى قايتا قۇيۋعا ارنالعان سيستەما قۇرالدارى، باسقا دا ونىمدەر دايىندالادى.
پرەزيدەنت وتاندىق فارماتسيەۆتيكا يندۋسترياسىنىڭ دامۋى يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتىپ، ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن نىعايتۋدا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان ەدى.
