پرەزيدەنت جامبىل وبلىسىندا جاڭا زاۋىتتىڭ اشىلۋىنا ونلاين قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايداعى رەسمي ساپارى اياسىندا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى دين سيۋەسيانمەن بىرگە بەينەبايلانىس ارقىلى جامبىل وبلىسىندا جەل گەنەراتورلارىنا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر شىعاراتىن زاۋىتتىڭ العاشقى كەشەنىن سالتاناتتى تۇردە ىسكە قوستى.
اتالعان جوبا - «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى مەن SANY Renewable Energy كومپانياسىنىڭ تابىستى سەرىكتەستىگىنىڭ ناتيجەسى. بۇل جەل ەنەرگەتيكاسىنا ارنالعان قوندىرعىلار شىعاراتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى كومپانيانىڭ ەلىمىزدە اشقان ءبىرىنشى كاسىپورنى.
وندىرىستىك بازا شۋ قالاسىنداعى «جىبەك جولى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا ورنالاسقان. كاسىپورىن گوندولا، كۇپشەك، مۇنارا سياقتى جەل ەلەكتر ستانساسىنا قاجەت بولشەكتەردى شىعارادى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ەلىمىزدەگى جاڭا ەلەكتر ستانسالارىنىڭ قۇرىلىسىن قامتاماسىز ەتىپ، «جاسىل» ەنەرگەتيكانىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىندە 70 تەن اسا كوممەرسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى.