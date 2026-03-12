پرەزيدەنت: جاڭا كونستيتۋتسيا - جاستارعا ومىردە باعىت-باعدار سىلتەيتىن تەمىرقازىق ىسپەتتەس
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى اتا زاڭعا 2022 -جىلى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن ءبولىپ قاراۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ مازمۇنى شىن مانىندە حالىقتىق سيپاتقا يە. بۇل ماڭىزدى قۇجات جۇرتىمىزعا، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاق پەن جاستاردىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى.
جاڭا كونستيتۋتسيا - جاستارعا ومىردە باعىت-باعدار سىلتەيتىن تەمىرقازىق ىسپەتتەس. ويتكەنى وزگەرىستەرگە تولى جاڭا داۋىردە ەلدىڭ دە، جەردىڭ يەسى، قورعانى - جاستار. سوندىقتان بۇل قۇجاتتى قازاقستاننىڭ الداعى ونجىلدىقتارداعى ورنىقتى دامۋىنا نەگىز قالايتىن ساياسي تۇعىرى دەسەك، قاتەلەسپەيمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازىرگى كونستيتۋتسيالىق رەفورما قوعام سۇرانىسىنا ساي كەلەتىنىن ايتتى.
- قازىرگى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى اتا زاڭىمىزعا 2022 -جىلى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن ءبولىپ قاراۋعا بولمايدى. ول كەزدە باس قۇجاتتىڭ ۇشتەن ءبىرى جاڭارتىلدى. بىزگە سول ۋاقىتتىڭ وزىندە جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا بولار ەدى. وسىنداي ۇسىنىس كوپتەگەن قوعامدىق الاڭدا، ساراپشىلار ورتاسىندا ايتىلدى.
دەگەنمەن ءبىرقاتار ساياسي جاڭاشىلدىقتى جۇزەگە اسىرىپ، سودان كەيىن عانا ەلىمىزدىڭ كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەرىن بىرتىندەپ وزگەرتۋگە كىرىسۋ جونىندە شەشىم قابىلداندى. جاسىراتىن ەشتەڭەسى جوق، بۇل مەنىڭ شەشىم.
قازىرگى كونستيتۋتسيالىق رەفورما قوعام سۇرانىسىنا ساي كەلەدى، سوندىقتان حالىقتىق سيپاتقا يە بولدى. اۋەلى كۇن تارتىبىنە پارلامەنتتىك رەفورما ماسەلەسى عانا قويىلعان ەدى. الايدا قوعامدىق تالقىلاۋلار بۇل باستامانىڭ اياسىنان شىعىپ كەتتى، - دەدى ول.
ول ازاماتتاردان ءتورت مىڭعا جۋىق ۇسىنىس تۇسكەنىن ايتتى.
- ازاماتتاردان ءتورت مىڭعا جۋىق ۇسىنىس ءتۇستى. ونىڭ 15 پايىزعا جۋىعى پارلامەنتتىڭ قىزمەتىنە قاتىستى، ال قالعانى اۋقىمدى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءتۇرلى اسپەكتىسىن قامتىدى. ناتيجەسىندە كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا كەلىپ تۇسكەن وتىنىشتەردىڭ سانى ون ەكى مىڭعا جەتتى.
نەگىزگى زاڭنىڭ جوباسىنا قاتىستى تالقىلاۋلار جارتى جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا كەڭىنەن جاريالاندى.
جالپى، بۇل ۇدەرىسكە بۇكىل قوعام بىلەك سىبانىپ كىرىستى. ازاماتتارىمىز eGov جانە eOtinish پلاتفورمالارىندا ويلارىن ورتاعا سالدى. كوميسسيا وتىرىستارىن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى تىكەلەي ەفيردە كورگەندەر سانى ميلليوننان استى، - دەدى قاسىم-جومارت توقۆايەۆ.