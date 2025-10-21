پرەزيدەنت حو-سۋنگ سونگتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ KIA Corporation پرەزيدەنتى حو-سۋنگ سونگتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىز ءسىزدىڭ قازاق-كورەي ىنتىماقتاستىعىنىڭ دامۋىنا، قوس حالىقتىڭ اراسىنداعى دوستىقتىڭ نىعايۋىنا قوسقان ۇلەسىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. شىن مانىندە، ەلىمىزدىڭ اۆتوكولىك سالاسىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ەڭبەگىڭىز مول، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى KIA Qazaqstan اۆتوموبيل زاۋىتىن اشتى.
بۇدان بولەك، بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن كومپانيا كورپوراتيۆتىك وقۋ ورتالىعىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى بەلىگىلى بولدى. KIA وسى ارقىلى قىزمەتكەرلەرگە قامقورلىق - ۇيىم مادەنيەتىنىڭ ماڭىزدى بولشەگى ەكەنىن كورسەتەدى. بۇل شىنايى قۇرمەت پەن نيەتتەستىك ورتاسىن قالىپتاستىراتىنى ايتىلدى.
ەندى ازاماتتارعا اۆتوكولىكتى ليزينگپەن الۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى.