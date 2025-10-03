پرەزيدەنت حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعىنىڭ باس حاتشىسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعىنىڭ باس حاتشىسى دورين بوگدان-ءمارتيندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە قازاقستان مەن حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعى اراسىندا تسيفرلىق جانە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دورين بوگدان-ءمارتيندى حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعىنىڭ 160 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاپ، ۇيىم سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى جاھاندىق ىنتىماقتاستىقتا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنت زاماناۋي سيفرلىق ەكوجۇيە مەن دامىعان ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەردى. وسى ورايدا قازاقستاننىڭ OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper جانە Shanghai Spacecom Satellite Technology سياقتى تومەن وربيتالى جەر سەرىكتەرى جۇيەسى جوبالارىنا بەلسەندى تۇردە قاتىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
باس حاتشى دورين بوگدان- مارتين ەلىمىزدىڭ سيفرلىق يندۋستريانى دامىتۋعا جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باعىتتالعان كۇش- جىگەرىنە جوعارى باعا بەردى. سونداي-اق حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعىنىڭ قازاقستانمەن سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە جانە بىرلەسكەن باستامالاردى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.