پرەزيدەنت حالىقارالىق شاڭعى سپورتى جانە سنوۋبورد فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق شاڭعى سپورتى جانە سنوۋبورد فەدەراتسياسىنىڭ (FIS) پرەزيدەنتى يوحان ەلياشتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋدە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق شاڭعى سپورتى فەدەراتسياسىمەن ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە 85 مىڭنان اسا ادام شاڭعى سپورتىمەن تۇراقتى تۇردە شۇعىلداناتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستاندا تاۋ شاڭعىسى مەن شاڭعى جارىسى كەشەندەرى، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مۇز ارەنالارى سەكىلدى زاماناۋي ينفراقۇرىلىمدار بار. مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز جاقىندا يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا تىڭعىلىقتى دايىندالىپ جاتقانىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
FIS پرەزيدەنتى سپورتقا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، قازاقستاندىقتار الەمنىڭ بايراقتى باسەكەلەرىندە لايىقتى ونەر كورسەتىپ جۇرگەنىنە نازار اۋداردى. سونداي- اق ول قازاقستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق رەفورمالارعا جوعارى باعا بەردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يوحان ەلياش ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق شاڭعى سپورتى فەدەراتسياسىمەن تاجىريبە الماسۋ، سپورتشىلاردى دايارلاۋ، باپكەرلەردى وقىتۋ جانە تورەلىك ەتۋ باعىتتارىنداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىردى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە شاڭعى جانە سنوۋبورد سپورتىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن يوحان ەلياشتى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
